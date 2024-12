Afragola – Aggredisce i poliziotti, arrestato 31enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne di Afragola con precedenti di polizia, per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti ad Afragola per la segnalazione di un soggetto molesto.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno notato un uomo, in evidente stato di agitazione, che, alla loro vista, ha iniziato a dare in escandescenze finché non è stato bloccato dopo una colluttazione.