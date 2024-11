Torre del Greco- Capacity Maker: arriva a conclusione il progetto sui facilitatori per l’innovazione territoriale

Giovedì 28 novembre, ore 16, presentazione dei risultati con sindaco e assessore regionale

Arriva a conclusione l’esperienza di “Capacity Maker, il facilitatore per l’innovazione territoriale”, il progetto nato per formare figure professionali in grado di costruire reti funzionali, potenziare valori culturali ed endogeni e intercettare risorse nel campo del design, dell’architettura, della moda e dell’artigianato, attraverso un approccio proiettato alla sostenibilità e all’innovazione.

Per presentare le idee messe in campo in questi mesi dalle nuove figure, che possano operare all’interno delle amministrazioni, tra gli operatori culturali o nelle imprese creative del territorio, i promotori del programma (l’incubatore di imprese Stecca di Torre del Greco e la società di progettazione Medaarch di Cava de’ Tirreni, in partenariato con CNA Salerno e Confcommercio Campania) hanno deciso di promuovere un evento finale che fungerà da un lato a fare il punto della situazione e dall’altro a gettare le basi per dare continuità a quanto fatto finora, evento in programma domani, giovedì 28 novembre, alle ore 16 nei locali della Stecca (negli ex molini meridionali Marzoli di via Calastro).