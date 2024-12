Lettere – Sequestrati 5 chili di marijuana interrati in un capanno

E’ ottobre il mese della raccolta delle infiorescenze. Perché con l’autunno le piante di cannabis raggiungono lo stato vegetativo ideale. Lo sanno bene i coltivatori dei Monti Lattari e pure i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia.

Il contrasto alla coltivazione di Cannabis continua anche nei mesi invernali ma nel mirino non ci saranno più le piantagioni ma i depositi per lo stoccaggio della marijuana prima della vendita al dettaglio.

I militari della stazione di Lettere ne hanno trovato uno in località Pagliano, in un terreno fitto di arbusti, nascosto in un capanno di legno.

Interrati in un bidone, 5 chili di “erba” pronte per essere immesse nel mercato della droga.

Lo stupefacente è stato sequestrato e sarà distrutto.