Pollena Trocchia/ Sant’Anastasia – Lavori programmati, giovedì mancanze d’acqua. Ecco le zone interessate

GORI comunica che per , sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 14:00 alle 23:30 di giovedì 5 dicembre 2024, nelle seguenti zone di POLLENA TROCCHIA:

PIAZZA FILIPPO CAPECE MINUTOLO

TRAVERSA DI VIA CAROTENUTO

VIA CARACCIOLO

VIA DUCA DELLA REGINA

VIA STEFANO TRINCHERA

VIA VIGNA

RIONE DI MATTEO

VIA DELLE VIGNE

VIA PADRE PIO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

GORI comunica che per , sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 14:00 alle 23:30 di giovedì 5 dicembre 2024, nelle seguenti zone di SANT’ANASTASIA:

PIAZZA TRIVIO

TRATTO II DI VIA PREZIOSA

VIA CANONICO MARCIANO

VIA CASA MIRANDA

VIA DOTTORI

VIA GAETANO DONIZETTI

VIA GIOVANNI PRIMICERIO

VIA GIUSEPPE VERDI

VIA GUGLIELMO MARCONI

VIA MADONNA DELLE GRAZIE

VIA MARIO DE ROSA

VIA MOSE’ COPPOLA

VIA POMIGLIANO

VIA ROMANI

VIA ROMANI MASSERIA GUADAGNI

VIA ROSANEA

VIA SAN FRANCESCO SAVERIO

VIA SELLARO GRANDE

VIA UMBERTO I

VIALE DELLA SALUTE

MASSERIA CIRILLO

PARCO POGGIO VERDE

PIAZZA CARACCIOLO

VIA BENEDUCE

VIA CASTELLO

VIA SELLARO PICCOLO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.