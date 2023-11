San Giuseppe Vesuviano – Scappa a bordo di una bicicletta elettrica appena rapinata, bloccato dalla Polizia

Nella mattinata odierna, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Aielli hanno notato due persone in lite e sono immediatamente intervenuti. In quei frangenti, una delle due persone si è data alla fuga a bordo di una bicicletta elettrica ed è stata raggiunta e bloccata nella vicina piazza Garibaldi.

I poliziotti hanno accertato che l’uomo, dopo essere sceso da uno scooter, guidato da un complice che si è poi dato alla fuga, aveva strattonato un giovane a bordo della bici impossessandosi della stessa per poi scappare.

Un 43enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per rapina.