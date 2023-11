Castellammare di Stabia – Sorpreso con la droga, arrestato 30enne

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo che, alla loro vista, ha tentato di disfarsi di un borsello lanciandolo dalla finestra.

I poliziotti, dopo averlo recuperato, hanno rinvenuto al suo interno 5 involucri di marijuana del peso di 6.5 grammi circa, 22 dosi di cocaina del peso di 6.5 grammi circa, 2 involucri della stessa sostanza del peso di 35 grammi circa, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga; all’interno dell’abitazione , gli operatori hanno rinvenuto un telefono cellulare e 150 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Il prevenuto, un 30enne stabiese con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanza stupefacente.