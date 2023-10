San Giorgio a Cremano – Controlli della polizia in città, ecco il bilancio

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, i militari dell’Arma dei Carabinieri, con il supporto di personale della Polizia Municipale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a San Giorgio a Cremano.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno identificato 81 persone, controllato 47 veicoli, di cui 2 sottoposti a fermo amministrativo, e 2 esercizi commerciali, contestando 5 violazioni del Codice della Strada per guida con patente ritirata, guida senza casco protettivo, mancata revisione periodica e mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida.

Infine, due persone sono state denunciate per mancanza delle prescritte autorizzazioni ed una per porto di armi od oggetti atti ad offendere