Napoli – Sorpreso a cedere droga, fermato 36enne

Nel pomeriggio di ieri, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via Milano un uomo che, con fare sospetto, interloquiva con i passanti, nel tentativo di offrire loro qualcosa; in quei frangenti, uno di questi gli ha ceduto una banconota in cambio di un involucro.

I poliziotti sono immediatamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando l’indagato che è stato trovato in possesso di 5 bustine di marijuana e 4 stecche di hashish per un peso complessivo di circa 13 grammi; pertanto l’uomo, un 36enne del Gambia con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.