San Giorgio a Cremano – Al via la riqualificazione di via San Giorgio Vecchio

San Giorgio a Cremano, 20 luglio 2022 – Riqualificazione e miglioramento della città. Sono partiti i gli interventi in via San Giorgio Vecchio, nella parte alta del territorio, precisamente nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Gianturco e la Chiesa Madre “Parrocchia di San Giorgio Vecchio”, nonché lungo il tratto denominato “Via Ferdinando Russo”.

Lo rende noto il Sindaco Giorgio Zinno che, d’accordo con l’assessore ai Lavori Pubblici Eva Lambiase, ha messo in campo questo progetto che rappresenta la parte di interventi più radicale e completa dopo il rifacimento del marciapiede privato ad uso pubblico su cui l’Amministrazione è già intervenuta nel 2020, in quanto rappresentava pericolo per la pubblica incolumità.

Questa seconda tranche di lavori prevede:

– il rifacimento del manto stradale con tappetino bituminoso e il ripristino ella segnaletica stradale orizzontale, rendendo quindi la strada più sicura e meglio percorribile.

– l’efficientamento energetico con l’adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione, in particolare nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Gianturco fino al civico 164. Attività che prevede la posa in opera di 27 pali ed altrettanti nuovi corpi illuminanti, rigorosamente con tecnologia al led, a risparmio energetico.

– Infine è previsto anche l’adeguamento del marciapiede in basolato, sul lato sinistro di via San Giorgio Vecchio, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Gianturco fino all’incrocio con Via Aldo Moro. Tale marciapiede era a raso e quindi rappresentava un pericolo per i pedoni. Ora verrà realizzato ex novo e sarà rialzato rispetto alla superficie stradale, così da essere più sicuro per tutti.

Per consentire questi lavori è stata disposta l’interdizione alla circolazione pedonale in: via San Giorgio Vecchio, lungo la banchina laterale sinistra della carreggiata (tratto compreso dall’incrocio di via Gianturco sino all’intersezione con via Aldo Moro) fino alle ore 18:00 del 13 agosto 2022.

I lavori saranno completati entro settembre. Intanto proseguono anche i lavori in via San Martino, così come da calendario. Anche questi interventi di riqualificazione termineranno entro l’autunno.