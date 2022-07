Torre del Greco – Avviso pubblico per le candidature a componente della locale Commissione Paesaggistica

Pubblicato sul sito del ​ Comune di Torre di Torre del Greco, in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 1525 del 18 Luglio 2022, l’AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle candidature a componente della Commissione locale per il Paesaggio.

I componenti, che resteranno in carica per i prossimi tre anni, saranno scelti tra esperti nei settori relativi a:

– Beni ambientali;

– Storia dell’arte, Discipline pittoriche ed arti figurative;

– Discipline agricole, forestali e naturalistiche; – Urbanistica;

– Legislazione Beni culturali.

I cittadini interessati – nonchè in possesso dei requisiti richiesti – dovranno inoltrare un plico con opportuna documentazione, indirizzato a: COMUNE di TORRE DEL GRECO – 8 Settore – Urbanistica – Servizio Edilizia privata – Viale Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, Complesso “La Salle” 80059 Torre del Greco (Na) a mezzo postale con raccomandata A.R. o consegnata a mano, oppure, tramite corriere autorizzato, o ancora attraverso la PEC istituzionale:

urbanistica.torredelgreco@asmepec.it.

Le domande dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02 Agosto 2022.

Inoltre, il plico dovrà contenere – nell’oggetto – la dicitura: “Candidatura per la nomina di componente della Commissione Locale per il Paesaggio”, e, dovrà avere al suo interno, a pena di esclusione:

– La proposta di candidatura, redatta secondo il modello di domanda in allegato all’Avviso;

– Il Curriculum professionale.