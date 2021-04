Foto sscnapoli

Sampdoria – Napoli 0-2, le pagelle: Fabian Ruiz il migliore, Osimhen un fulmine. Bene la difesa

OSPINA 6: ottima parata su Gabbiadini nella ripresa, per il resto poco impegnato se non nelle uscite alte. Travolto da Colley sul gol annullato, resta in campo fino alla fine nonostante qualche problema fisico. Stoico

MARIO RUI 6: a differenza del solito resta più bloccato lasciando l’iniziativa offensiva a Di Lorenzo. Nessun particolare rischio dalle sue parti. Prudente

KOULIBALY 6,5: in marcatura vince tutti i duelli con il diretto avversario, ci mette sempre una pezza quando serve. Si produce in qualche uscita palla al piede con grande personalità. Imperioso

MANOLAS 6: piccolo passo avanti rispetto alle precedenti uscite. Gioca facile tenendo bene la posizione, rischia poche volte l’anticipo giocando in maniera più attenta. Pratico

DI LORENZO 6,5: dà continuità alle ultime due ottime prestazioni. Spinge costantemente alimentando la catena di destra con Politano, arriva spesso sul fondo in maniera pericolosa. Buona gara anche in fase difensiva. Ficcante

DEMME 6: fa girare bene palla in mediana tenendo alto il baricentro della squadra. Si vede meno negli inserimenti, lascia spazio a Ruiz tra le linee restando ancorato a schermare la difesa. Ago della bilancia

FABIAN RUIZ 7: prova di alto livello in entrambe le fasi. Tanto lavoro in costruzione, partecipa molto alla manovra offensiva trovando il jolly con un bel tiro da fuori. Ci prova in un altro paio di occasioni, con Demme al suo fianco sembra aver trovato il partner ideale per le sue caratteristiche. Grimaldello (dal 90′ ELMAS s.v.)

POLITANO 6: manca un po’ di lucidità e concretezza negli ultimi sedici metri ma come al solito macina tanti kilometri sulla fascia. Duetta bene con Di Lorenzo, sempre nel vivo del gioco. Saetta (dal 74′ LOZANO 5,5: non sembra ancora nella condizione ottimale. Si vede poco e si becca anche un giallo che lo costringerà a saltare il big match con l’Inter. In naftalina)

ZIELINSKI 6,5: sembra ormai aver preso consapevolezza dei suoi mezzi. Giocate sempre pregevoli sulla trequarti, con stop orientati e sterzate che mandano fuori giri i difensori liguri. Suo l’assist per il gol di Ruiz, crea sempre qualcosa di importante andando vicino al gol in avvio. Consacrato (dal 74′ MERTENS 6: buono l’impatto sul match, manda in porta Osimhen in occasione del gol. Gestisce bene la palla facendo da collante tra attacco e centrocampo. Ispiratore)

INSIGNE 6,5: gioca ininterrottamente da due mesi ma il livello delle sue prestazioni non cala. Gioca a tutto campo riuscendo comunque a rendersi pericoloso sotto porta. Audero gli chiude la porta in faccia, resta in partita fino alla fine. Garanzia (dal 90′ BAKAYOKO s.v.)

OSIMHEN 7: dopo un primo tempo in cui fatica a rendersi pericoloso nella ripresa trova maggiori spazzi per le sue folate. Sigla il 2-0 con una sgroppata che è ormai il suo marchio di fabbrica, in campo aperto è letale. Fulmineo