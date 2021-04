Sampdoria- Napoli: 0-2. Fabian Ruiz e Osimhen tengono il Napoli legato al treno Champions

Il Napoli espugna Marassi grazie ai gol, uno per tempo, di Fabian Ruiz e Victor Osimhen. Partita ben controllata dagli uomini di Gattuso, che mettono pressione, sin sai primi minuti alla retroguardia blucerchiata, grazie soprattutto agli inserimenti di Zielinski e Fabian Ruiz. Il gol del vantaggio arriva grazie ad un’azione manovrata partita da Demme, con tacco di Osimhen per Zielinski e tiro finale di Fabian Ruiz. Nella ripresa il Napoli continua la pressione ed il dominio e va più volte vicino alle rete del raddoppio, evitata da Audero oggi in splendida giornata (miracoloso al 56’ con un doppio intervento prima su Fabian Ruiz e poi su Insigne). La rete del meritato raddoppio arriva all’87’ grazie ad Osimhen che, lanciato da Mertens, batte in velocità Audero. Vittoria meritata che tiene il Napoli legato al treno Champions, con il Milan distante 4 punti e la Juventus 3; al momento azzurri a + 1 sull’Atalanta che però deve ancora scendere in campo. Unica nota negativa l’ammonizione a Lozano che lo terrà fuori domenica contro l’Inter.

Tabellino

Sampdoria- Napoli: 0-2 (pt 0-1)

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz (90′ Bakayoko), Demme, Politano (74′ Lozano), Zielinski (74′ Mertens), Insigne (90′ Elmas), Osimhen. A disp.Meret, Contini, Cioffi, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj, Lobotka, Petagna. All.Gennaro Gattuso

Sampdoria: Audero, Bereszinsky, Yoshida, Colley, Augello, Candreva, Thorsby, Jankto (86′ Verre), Damsgaard (87′ Leris), Gabbiadini, Quagliarella (67′ Keita Balde). All. Claudio Ranieri

Arbitro: Valeri di Roma

Marcatori: 35′ F. Ruiz, 87′ V. Osimhen

Note: ammoniti Koulibaly, Lozano, Manolas