Salernitana – Napoli: 0-2. Raspadori ed Elmas decidono il derby campano

Il Napoli batte la Salernitana per 2-0 all’Arechi di Salerno, grazie alle reti – una per tempo- di Raspadori ed Elmas. Partita mai in discussione, con gli uomini di Garcia dotati di una qualità nelle giocate nettamente superiore all’undici granata.

Scambi stretti per vie centrali e pressing alto, hanno consentito al Napoli di non dominare una gara, che sin dai primi minuti ha dominato in lungo e largo.

La prima rete arriva grazie ad un recupero alto di Lobotka che serve Raspadori in area, che di potenza fulmina Ochoa. Gli azzurri vanno più volte vicino al raddoppio, con Politano (che colpisce anche un palo), lo stesso Raspadori e Kvara: l’abilità di Ochoa e la poca precisione nel tiro finale hanno tenuto in partita i padroni di casa fino all’80°.

Partita chiusa all’82° grazie a Elmas, che di gran classe la mette nell’angolino, dove Ochoa non ci può proprio arrivare.

Tabellino

Salernitana- Napoli: 0-2 (pt 0-1)

SALERNITANA: Ochoa; Mazzocchi (81′ Botheim), Fazio (69′ Daniliuc), Pirola, Bradaric, Legowski (70′ Bohinen), Coulibaly, Tchaouna, Candreva (77′ Castanos), Dia, Ikwemesi (69′ Stewart). All. Filippo Inzaghi

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Olivera, Zielinski (87′ Cajuste), Lobotka, Anguissa, Politano (77′ Lindstrom), Kvaratskhelia (68′ Elmas), Raspadori (68′ Simeone). All. Garcia

Arbitro: Rapuano di Rimini

Marcatori: 13′ Raspadori, 82′ Elmas

Note: ammoniti Mazzocchi, Di Lorenzo