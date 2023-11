Salernitana – Napoli 0-2, le pagelle: Raspadori letale, Elmas eccezionale. Lobotka debordante

MERET 6: mai seriamente impegnato, si limita a qualche uscita e a far ripartire l’azione da dietro. Spettatore

DI LORENZO 6,5: non rischia nulla alle sue spalle, sempre pronto a sfruttare gli spazi per buttarsi in avanti. Propulsore

OSTIGARD 6: nessuna sbavatura, ha vita facile al cospetto dello sterile attacco granata. Svetta nel gioco aereo. Colonna

RRAHMANI 6: dopo la serata da incubo col Milan torna a guidare la difesa in un match tutto sommato tranquillo. Rilassato

OLIVERA 6,5: molto presente in entrambe le fasi di gioco, da un suo recupero nasce la rete di Elmas. Aggressivo

ANGUISSA 6: al rientro dall’infortunio dimostra di non avere la brillantezza dei giorni migliori ma ci mette cuore e impegno. Caparbio

LOBOTKA 7: torna sugli standard dello scorso anno. Tocca tantissimi palloni e catalizza la manovra azzurra. Suo l’assist per la rete dell’1-0. Debordante

ZIELINSKI 6,5: mai banale quando tocca palla, pulisce il gioco con maestria. Anche se si vede di meno negli ultimi sedici metri garantisce la solita qualità. Continuo (dall’86’ CAJUSTE s.v.)

POLITANO 6,5: inizio in sordina poi carbura e con le sue sterzate crea non pochi problemi alla Salernitana. Impegna Ochoa in diverse occasioni colpendo anche un palo. Frizzante (dal 78′ LINDSTROM s.v.)

RASPADORI 7,5: terzo gol consecutivo, come sempre di ottima fattura. Dialoga a meraviglia con i compagni in un fazzoletto, ha una capacità di calcio incredibile. Letale (dal 68′ SIMEONE 5,5: lotta come sempre su ogni pallone ma sbaglia tanto. Spreca un contropiede clamoroso nel finale. Annebbiato)

KVARA 6,5: innesca un acceso duello con Mazzocchi che alla lunga lo vede vincitore. Si accende soprattutto nella ripresa quando punta tanto l’uomo creando pericoli costanti. Spina nel fianco (dal 68′ ELMAS 7: grande impatto sul match siglando il raddoppio con un destro chirurgico. Prima rete stagionale, risorsa importante anche a gara in corso. Eccezionale)