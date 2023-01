Salernitana – Napoli: 0-2. Di Lorenzo e Osimhen sbancano l’Arechi: gli azzurri consolidano il primato

Il Napoli batte la Salernitana per 2-0, grazie alle reti di Di Lorenzo (45+2°) e Osimhen (48°). Partita dominata in lungo ed in largo dagli azzurri di Spalletti, che hanno sempre tenuto in mano il pallino del gioco, costringendo i granata negli ultimi 15 metri. Ciò nonostante gli azzurri hanno faticato un tempo intero per trovare la via della rete, trovando pochi sbocchi tra le linee e non potendo sfruttare appieno la profondità dei propri attaccanti. Dal canto suo Nicola ha schierato una linea difensiva a 4 +2 proprio per contenere le folate azzurre. Il risultato si sblocca grazie ad un’invenzione di Anguissa che, dopo un triangolo con Mario Rui, mette una palla in area che arriva a Di Lorenzo: palla sotto la traversa e primo tempo chiuso in vantaggio. La ripresa si apre con il raddoppio di Osimhen, lesto a ribadire in rete il palo di Elmas. Dopo il raddoppio gli azzurri si limitano a controllare la gara, pur rischiando sul finale per una disattenzione difensiva: ottimo Meret nell’occasione su Piatek.

Con la vittoria odierna gli azzurri girano a 50 punti, record per i colori partenopei.

Il Tabellino

Salernitana – Napoli: 0-2 (pt 0-1)

SALERNITANA: Ochoa; Daniliuc (85′ Sambia), Gyomber (16′ Lovato), Pirola, Candreva, Coulibaly, Nicolussi, Vilhena (73′ Valencia), Bradaric, Dia (85′ Bonazzoli), Piatek. All. Nicola.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski (86′ Ndombele), Lozano (86′ Politano), Elmas, Osimhen (89′ Simeone). All. Spalletti.

Arbitro: Chiffi di Padova

Marcatori: 45+2′ Di Lorenzo, 48′ Osimhen

Note: ammoniti Kim, Bradaric, Pirola