Salernitana – Napoli 0-2, Spalletti: ‘Bravi ad alzare il ritmo, è stato un successo di maturità’

“La partita l’abbiamo risolta quando siamo riusciti ad alzare il ritmo. E’ stata una vittoria di maturità“. Luciano Spalletti commenta così il successo dell’Arechi.

“Queste partite sono sempre difficili perchè possono essere condizionate da tanti fattori emotivi. Bisognava gestirla dal punto di vista corretto giocando bene ad alta intensità”.

“Nel primo tempo abbiamo fatto molto possesso palla ma abbiamo rischiato qualche ripartenza. Poi un paio di giocate veloci di qualità ci hanno permesso di segnare e aprire la partita“

“Nel secondo tempo abbiamo espresso il nostro potenziale tenendo la partita in controllo dopo il 2-0. Ma ripeto che nel primo tempo siamo stati un po’ sotto ritmo e abbiamo anche perso un po’ le distanze. Poi alcune impennate di rapidità ci hanno dato la possibilità di andare in porta”

“Nel calcio non si può stare mai tranquilli, lo abbiamo visto stasera con la gran parata di Meret che ha impedito che si riaprisse una partita già vinta. Gli faccio i complimenti perchè dopo un’ora e mezza senza mai essere impegnato, ha saputo essere reattivo su quel tiro facendo un paratone che conferma quanto sia un portiere di alto livello“.

Il match lo ha aperto il capitano Di Lorenzo:

“Giovanni è un giocatore fondamentale che merita la fascia di capitano. E’ un calciatore impressionante per impegno e forza che mette in ogni allenamento. E’ il primo che dà un segnale di carattere ai compagni, ma in squadra ne abbiamo tantissimi di uomini seri e professionali che conferiscono un gran contributo al gruppo“.

Siete in testa con 50 punti dopo il girone di andata: media altissima…

“Sappiamo che siamo dinanzi ad una opportunità storica, ma ciò che dobbiamo fare è giocare il nostro calcio pensando con umiltà e responsabilità ad ogni singola partita...”