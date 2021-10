Salernitana – Napoli: 0-1. Zielinski gela l’Arechi e regala la decima vittoria in campionato agli azzurri

Il Napoli batte la Salernitana per 1-0 grazie ad una preziosissima rete di Zielinski, che al 61°riescea a battere Belec sottomisura, dopo una lunga azione iniziata con una traversa di Petagna e concretizzata dal polacco. Partita sofferta, con gli azzurri che hanno dovuto rinunciare, per problemi muscolari sia ad Osimhen che ad Insigne. Match controllato dagli uomini di Spalletti, che però, nel primo tempo, sono poco incisivi in zona gol, con un Mertens lontano parente dell’attaccante che ha fatto le fortune azzurre con Sarri. Nella ripresa Spalletti cambia le carte in tavola ed inserisce Petagna ed Elmas per dare maggiore presenza in area e maggiore vigore sulla trequarti. E sono proprio i nuovi entrati i protagonisti dell’azione del gol, iniziata da Elmas e con Petagna padrone dell’area di rigore. Due rossi caratterizzano l’ultima mezz’ora di gioco, con Kostanos (entrata killer su Anguissa) e Koulibaly (ingenuo su Simy) che lasciano in 10 le proprie squadre. Vittoria meritata, la decima su 11 gare, che consente al Napoli di staccare momentaneamente il Milan, impegnato nel posticipo contro la Roma.

Tabellino

Salernitana 0-1 Napoli (PT 0-0)

Rete: P. Zielinski 61

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski (95 Zaniolo), Politano (80 Juan Jesus), Lozano (60 Elmas), Mertens (60 Petagna).

Coach: Luciano Spalletti

Salernitana: Belec, Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri (87 Djuric), Kastanos, Di Tacchio, Schiavone (87 Gagliolo), Ribery, Bonazzoli (71 Obi), Gondo (64 Simy).

Coach: Stefano Colantuono

Referee: Fabbri di Ravenna

Bookings: Espulsi Kastanos (67) e Koulibaly (76). Ammoniti Mario Rui e Anguissa.

Foto Pagina FB sscnapoli