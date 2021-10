Salernitana – Napoli 0-1, le pagelle: lampo Zielinski, Elmas e Petagna cambiano il match

OSPINA 6: mai chiamato in causa seriamente, sulla punizione di Ribery salva Di Lorenzo ma la sensazione è che ci sarebbe arrivato comunque. Pronto

DI LORENZO 6: discreta spinta, in fase di ripiegamento viene sollecitato di più nella ripresa. Intelligente a piazzarsi sul palo scoperto in occasione della punizione di Ribery. Furbo

RRAHMANI 6,5: mantiene la solita calma olimpica nelle giocata anche nel momento di maggiore sofferenza degli azzurri. Nessuna sbavatura, giocate sempre pulite. Nervi saldi

KOULIBALY 5: partita attenta e di sostanza fino alla trattenuta su Simy che gli costa il rosso, episodio che fa chiudere la gara in grande difficoltà. Ingenuo

MARIO RUI 6,5: molto propositivo in fase di spinta, va anche vicino al gol con un paio di conclusioni da fuori. Da un suo tiro-cross nasce l’azione che porta al gol di Zielinski. Arrembante

ANGUISSA 6,5: prova ad inserirsi e a sgusciare tra le fitte maglie del muro granata riuscendoci qualche volta in bello stile. Tanta quantità e intelligenza tattica, subisce il fallaccio che costa il rosso a Kastanos. Statuario

FABIAN RUIZ 6: partita non semplice visto l’atteggiamento rinunciatario dei padroni di casa. Pochi spazi per le sue pennellate ma ragiona e contribuisce a mantenere il pallino del gioco. Non manca qualche sbavatura, in generale non sfigura. Saldo

ZIELINSKI 6,5: voto positivo per aver realizzato il pesantissimo gol vittoria ma fino a quel momento non stava disputando una buona gara, sulla falsariga delle precedenti. Lampo (dal 95‘ ZANOLI s.v.)

POLITANO 6: sfonda molto arrivando spesso sul fondo ma i suoi suggerimenti non sempre vengono raccolti a dovere. Resta sempre nel vivo del gioco con la sua vivacità. Elettrico (dall’80’ JUAN JESUS s.v.)

MERTENS 5: fatica a fare da collante con il centrocampo. Non riesce a trovare varchi e alla fine non risulta mai pericoloso. Abulico (dal 60′ PETAGNA 6,5: cambia il volto al Napoli. Colpisce la traversa al primo pallone toccato nell’azione che porta al gol vittoria. Conferisce peso all’attacco azzurro, fa a sportellate e tiene palla nel momento di difficoltà finale. Carro armato)

LOZANO 5,5: prova a tagliare ed a riempire l’area di rigore, ha una buona occasione di testa ma nel complesso combina poco. Imbottigliato (dal 60′ ELMAS 6,5: ottimo impatto sul match. Garantisce brio e vivacità alla manovra attaccando con convinzione. Entra nell’azione della rete di Zielinski. Esaltante)