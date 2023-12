Roma – Napoli: 2-0. Pellegrini e Lukaku affondano il Napoli, ma decisive sono le scelte arbitrali che costringono gli azzurri in 9

Finisce 2-0 per la Roma il derby del sud, grazie alle reti di Pellegrini e Lukaku, che approfittano della superiorità numerica creata dalle decisioni di Colombo di Como, che lascia il Napoli in 9, mentre non chiude più di un occhio sui falli dei giocatori giallorossi.

Due gli episodi chiave: al 66° Politano viene trattenuto da Zalewski e reagisce con un calcetto innocuo, rosso per l’azzurro; all’86° il rosso è per Osimhen, ammonito per la seconda volta per un fallo inesistente su El Sharawi.

Dopo i rossi, le due reti della Roma con Pellegrini al 76° e Lukaku al 96°.

Proprio Lukaku, al 90° si era reso protagonista con un fallo su Natan, costretto praticamente ad abbandonare la gara, ignorato da Colombo.

Notte fonde per i Campioni d’Italia, che ora sono settimi, a 4 punti dalla zona Champions.

Tabellino

ROMA (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini (C), 14 Llorente, 5 N’Dicka; 43 Kristensen (75′ Celik), 4 Cristante, 16 Paredes (71′ Pellegrini), 52 Bove, 59 Zalewski (71′ El Shaarawy); 90 Lukaku, 11 Belotti (71′ Azmoun)

A disp. 63 Boer, 99 Svilar, 2 Karsdorp, 19 Celik, 37 Spinazzola, 72 Golic, 7 Pellegrini, 60 Pagano, 17 Azmoun, 92 El Shaarawy

All. José Mourinho

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo (C), 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus (87′ Natan), 6 Mario Rui; 99 Zambo Anguissa, 68 Lobotka (56′ Cajuste), 20 Zielinski (87′ Gaetano); 21 Politano, 9 Osimhen; 77 Kvaratskhelia (87′ Raspadori)

A disp. 16 Idasiak, 95 Gollini, 3 Natan, 55 Østigård, 59 Zanoli, 4 Demme, 24 Cajuste, 18 Simeone, 23 Zerbin, 70 Gaetano, 81 Raspadori

All. Walter Mazzarri