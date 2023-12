Napoli – Frosinone 0-4, le pagelle: serata folle per Di Lorenzo, Kvara e Osi non incidono. Si salvano solo Cajuste e Mario Rui

GOLLINI 6: nessuna colpa sulle quattro reti subite, poco protetto dalla difesa. Impallinato

ZANOLI 5,5: le cose migliori le fa vedere in fase di spinta, affacciandosi spesso in avanti. Qualche buco di troppo alle sue spalle. Luci e ombre

OSTIGARD 5,5: a livello individuale non demerita più di tanto ma affonda nel finale anche lui. Arreso

NATAN 5: un paio di errori individuali in due gol del Frosinone, grosso passo indietro rispetto alle precedenti apparizioni. Eclissato

MARIO RUI 6,5: colpisce il palo con una gran punizione, conferisce linfa alla manovra. Quando esce dal campo inizia il disastro. Imprescindibile (dal 53′ DI LORENZO 4: serataccia per il capitano. Manda in porta Caso con un retropassaggio avventato, procura il penalty e anche sul primo gol dei ciociari non è esente da colpe. Folle)

GAETANO 5,5: unico lampo il lancio per Lindstrom che spreca, per il resto non riesce a dare continuità alla sua prestazione. Scialbo

DEMME 6: rispolverato dopo tanta tribuna si vede che non ha la giusta brillantezza atletica. Tutto sommato non sfigura. Compitino (dal 53′ LOBOTKA 5,5: non incide più di tanto finendo per essere inghiottito nel tracollo azzurro. Abulico)

CAJUSTE 6,5: il migliore insieme a Mario Rui. Primo tempo di altissimo livello con tante giocate eleganti e percussioni importanti. Cala un po’ nella ripresa ma i segnali sono incoraggianti. Spavaldo

LINDSTROM 5,5: impegna Cerofolini ad inizio gara, un suo fallo di mano vanifica il gol di Simeone. Fatica a trovare la giusta collocazione in campo. Pesce fuor d’acqua (dal 73′ POLITANO s.v.)

RASPADORI 5,5: parte bene colpendo un palo esterno poi col passare dei minuti tocca meno palloni e sparisce dal gioco. Fumoso (dal 63′ KVARA 5,5: entra per dare la scossa ma in realtà combina poco. Non trova guizzi degni di nota e poi il Napoli affonda. Irriconoscibile)

SIMEONE 6: trova il vantaggio di rapina ma il fallo di mano di Lindstrom rovina tutto. Non sempre lucido nelle scelte ma ci mette sempre l’anima. Caparbio (dal 63′ OSIMHEN 5,5: pochi palloni giocabili, il suo ingresso coincide con il crollo azzurro. Evanescente)