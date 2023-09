Roma – Drogava e violentava le sue vittime, arrestato 58enne

La Polizia di Stato di Viterbo e Roma hanno arrestato un uomo per i reati di violenza sessuale e diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti.

L’indagine dei poliziotti ha consentito di scoprire come l’uomo, nel periodo compreso tra settembre 2022 e gennaio 2023, abbia drogato e violentato tre diverse donne.

L’attività investigativa è scaturita a seguito della denuncia di una delle vittime che si era presentata presso l’ospedale San Pietro di Roma.

Ai poliziotti la donna aveva raccontato di aver conosciuto sui social l’indagato e che, dopo una breve frequentazione, lo aveva invitato a casa per una serata romantica. Il giorno dopo, però, la stessa si era resa conto di essere stata fortemente drogata e violentata, così come poi accertato in seguito agli approfondimenti sanitari.

Gli investigatori una volta individuato l’uomo hanno eseguito una perquisizione domiciliare trovandolo in possesso di un farmaco sedativo ipnotico, mentre dall’analisi del suo smartphone, i poliziotti hanno raccolto elementi sufficienti a ricostruire almeno altre due violenze, avvenute con le stesse modalità.

Sul telefono cellulare erano infatti presenti le immagini di tre diverse donne inermi mentre subivano violenze sessuali, alcune delle quali inviate dall’indagato ai propri amici e commentate con tono ironico e sprezzante.

Sempre sul telefonino erano registrate le conversazioni con le vittime durante le quali lo stesso aveva fornito improbabili spiegazioni alle donne, che non ricordavano nulla dei rapporti sessuali.

L’indagato è stato rintracciato a Roma, nel quartiere Casilino, a casa di una nuova compagna e portato nel carcere di Regina Coeli.