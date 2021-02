Regione Campania – Gravi disagi e problemi di sicurezza, stop ai lavori di giorno sull’A3

Il Presidente Vincenzo De Luca, a fronte della segnalazione dei gravissimi disagi alla collettività provocati oggi da improvvisi e non annunciati lavori lungo l’autostrada A3 all’altezza degli svincoli di Castellammare/Pompei, è intervenuto presso i vertici delle Autostrade Meridionali segnalando quanto sia inaccettabile quanto si è verificato.

“File di ore, rischi per la pubblica incolumità e per la sicurezza sanitaria, soprattutto in questo periodo, non possono essere tollerati sul territorio campano. Si tratta di lavori che non possono essere eseguiti in totale disprezzo dei cittadini in orari di punta”, ha dichiarato il Presidente De Luca.

L’amministratore delegato di SAM ha condiviso la necessità di disporre una diversa organizzazione degli interventi in orario notturno.