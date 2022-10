Potenza – Turris 2-1, Padalino: ‘Non devo accontentare la gente, devo gestire il gruppo’

Dopo la sconfitta contro il Potenza ecco le parole del tecnico corallino Pasquale Padalino.

“Non devo accontentare la gente, devo fare le mie considerazioni su chi sta bene, devo gestire il gruppo. Ho visto anche io che nel primo tempo non eravamo gli stessi di due giorni fa. Le differenze ci sono nella squadra, ma non lo dico per esaltare qualcuno o denigrare altri. Siccome devo mettere la formazione con chi sta meglio, questa è stata la mia lettura. Poi nel secondo tempo ci sono i cambi, la qualità è differente e vediamo un altro tipo di calcio, ma lo vedo io, non c’è bisogno che me lo dica nessuno. Se poi mettiamo in discussione Taugordeau, Maniero o Longo… Avendo Maniero e Longo, non posso metterli in corsia, sono due centrali, se fossi partito con Leonetti e Giannone, non li avrei messi centrali, è ovvio. Gallo ha avuto un problema fino a ieri, se lo avessi rischiato e lo avrei perso?”.