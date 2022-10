Potenza – Turris 2-1: non basta Leonetti, i corallini cadono a Potenza

La Turris cade a Potenza e regala la prima vittoria in campionato alla squadra del tecnico Siviglia.

Mister Padalino, schiera un inedito 4-4-2 con Longo e Maniero in attacco. Panchina dunque per Santaniello, Giannone Leonetti, e Haoudi.

I quattro entrano nel secondo tempo, ma i corallini non riescono a recuperare i due gol di svantaggio.

Domenica tra le mura amiche la Turris sarà chiamata al riscatto contro il Crotone.

Primo tempo

Al 7′ subito in vantaggio il Potenza con Di Grazia, che riceve in area di rigore e a tu per tu con Perina non sbaglia.

Al 17′ ci prova Gyamfi, ma Perina è attento e para.

Al 22′ angolo dalla sinistra per la Turris, colpisce di testa Maniero, ma il pallone finisce fuori.

Al 36′ vicino al raddoppio il Potenza ancora con Di Grazia, che riceve a rimorchio in area di rigore ma Perina gli dice di no.

Al 42′ raddoppio del Potenza con Emmausso, che da una punzione dai 25 metri realizza.

Secondo tempo

Al 60′ ci prova Acquadro dai 20 metri, pallone fuori.

Al 70′ se lo divora Leonetti che scambia con Haoudi in area di rigore e calcia a giro, pallone che sfiora il palo.

Al 71′ Giannone calcia al volo dal limite dell’area, Gasparini manda in angolo.

Al 74′ accorcia le distanze la Turris con Leonetti, che in girata realizza dopo aver ricevuto il pallone in area da Acquadro.