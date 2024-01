Portici – Encomi solenni per 3 militari del Gruppo Pronto Impiego di Napoli

Nella mattinata del 25 gennaio u.s., presso l’Aula Consiliare del Comune di Portici, alla presenza del Sindaco –

Dott. Vincenzo Cuomo e del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli – Generale di Brigata

Paolo Borrelli, l’Amministrazione Comunale ha conferito “encomi solenni” a 3 militari del Gruppo Pronto

Impiego di Napoli.

In particolare, con il riconoscimento tributato al Maresciallo Riccardo Antonio Santilli, all’Appuntato Scelto QS

Pasquale Mazzella e al Finanziere Walter La Rizza, la cittadinanza ha voluto esprimere un segno vivo e tangibile

di ringraziamento per l’impegno, la tempestività e lo spiccato senso del dovere dimostrato dai militari in

occasione dell’attività di soccorso prestata nella mattinata del 9 novembre 2023.

Nella circostanza, i finanzieri, in servizio a Portici per l’esecuzione di attività di controllo economico del

territorio in Piazza San Pasquale, sono intervenuti prontamente per prestare soccorso a un bambino di 9 anni,

ferito gravemente, e alla sua famiglia, colta da malore per il forte shock subito.

Nel corso della cerimonia, il Sindaco ha rivolto parole di compiacimento per l’attività svolta dalla Guardia di

Finanza a tutela della legalità e a presidio degli interessi economico-finanziari del Paese, rivolgendo, per

l’occasione, un sentito ringraziamento ai militari premiati.

Il Comandante Provinciale di Napoli, nell’esprimere al primo cittadino riconoscenza per l’attenzione rivolta al

Corpo, che costituirà momento di ulteriore sprone a ben operare, ha richiamato l’impegno delle Fiamme Gialle

partenopee, quale forza di polizia a forte vocazione sociale, a supporto dei cittadini, delle imprese, del sistema

Paese.