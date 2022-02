Pompei – Carabinieri arrestano sorvegliato speciale

A Pompei i Carabinieri della stazione di Boscoreale hanno arrestato C. P., 38enne di Boscoreale già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri, poco prima della mezzanotte, hanno fermato l’uomo a bordo della sua auto mentre percorreva via Nolana. Il 38enne era però colpito dalla misura dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza e non poteva spostarsi da Boscoreale. L’arrestato è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.