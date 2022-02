Napoli/Frattaminore – Spaccio e controlli della polizia: due arresti e una denuncia

Piazza Garibaldi: arrestato uno spacciatore.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Carriera Grande un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa dalla bocca, l’ha consegnata ad una persona in cambio di denaro.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo trovandolo in possesso di 4 stecche di hashish del peso di circa 6 grammi, di un coltello con la lama della lunghezza di 6 cm e 15 euro; inoltre, gli operatori hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto un pezzo della stessa sostanza per circa 22,3 grammi.

A.B., 40enne algerino con precedenti di polizia e sottoposto alla misura dell’avviso orale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Secondigliano: arrestato uno spacciatore.

Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Gherardo Marone un uomo che, dopo essere entrato in uno stabile, ne è uscito poco dopo per consegnare qualcosa in cambio di denaro ad alcuni automobilisti che si sono allontanati frettolosamente.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo all’interno dell’edificio trovandolo in possesso di 8 involucri contenenti 2 grammi circa di cocaina e 3 pezzi di hashish per circa 8 grammi.

A.C., 38enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Alto impatto a Frattaminore.

Ieri gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Frattaminore ed in particolare in via Giovanni XXIII, via Turati, via Cavalieri di Vittorio Veneto, piazza San Maurizio, piazza Crispi e piazza Atella.

Nel corso dell’attività sono state identificate 206 persone, di cui 42 con precedenti di polizia, e controllate 6 persone sottoposte agli arresti domiciliari; sono state altresì controllate 112 autovetture di cui una sottoposta a sequestro amministrativo e contestate 3 violazioni del Codice della Strada per mancanza di copertura assicurativa, mancato uso delle cinture di sicurezza e trasporto di persone in numero superiore a quello indicato nella carta di circolazione.

Secondigliano: viola l’isolamento domiciliare. Denunciato.

Giovedì pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via del Camposanto una persona a bordo di un’auto che, dagli accertamenti effettuati, doveva trovarsi in isolamento domiciliare poiché positiva al Covid-19 dal 14 febbraio scorso.

Per tale motivo l’uomo, un 33enne napoletano, è stato denunciato per violazione dell’isolamento obbligatorio per positività al Covid-19 ed invitato a raggiungere quanto prima la propria abitazione al fine di ripristinare il periodo di isolamento.