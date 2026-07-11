San Giorgio a Cremano- Rinvenuti e sequestrati 124.160 euro presso l’abitazione di una coppia

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a San Giorgio a Cremano.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con l’ausilio di un’unità cinofila della Questura di Napoli, hanno identificato 80 persone, di cui 20 con precedenti di polizia, e controllato 10 veicoli e diversi esercizi commerciali.

Ancora, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo e una donna, nel Comune di San Giorgio a Cremano, dove hanno rinvenuto e sequestrato 124.160 euro, di cui la coppia non ha saputo fornire giustificazioni in merito al possesso.

Per tal motivo, i prevenuti sono stati denunciati per riciclaggio.

Napoli, 11 luglio 2026