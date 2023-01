Poggiomarino – Confezionava cocaina in casa, 57enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di Poggiomarino insieme ai militari del nucleo cinofili di Sarno hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio G. B., 57enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Nell’abitazione di Bifulco un piccolo hub di confezionamento e pesatura della droga. Sequestrati bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento delle dosi e 100 grammi di mannite, sostanza utilizzata per il taglio della droga. Durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto 13 “palline” di cocaina già pronte per essere vendute. L’uomo si trova ora ai domiciliari in attesa di giudizio.