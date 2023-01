Torre del Greco – Nascondeva droga in casa, 50enne già ai domiciliari arrestato dai Carabinieri

I domiciliari non hanno impedito a C. V., 50enne di Torre del Greco, di nascondere nella sua abitazione droga e materiale per il confezionamento. 30 i grammi di hashish suddivisi in 14 stecche rinvenuti durante una perquisizione dai Carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco. La droga era nascosta nei suoi slip. Ora è recluso nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.