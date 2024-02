Picerno – Turris: 1-0. Prima sconfitta per Menichini. Il solito Murano gela i corallini

Arriva la prima sconfitta dell’era Menichini. La Turris cade contro un ostico Picerno, pur non sfigurando affatto. Il tecnico corallino si affida ad un inedito 4-2-3-1 lasciando Franco in panchina, al suo posto Pugliese.

Prima frazione in controllo, rischiando poco e creando più di una palla gol.

Nel secondo tempo però cala la Turris e i padroni di casa trovano il vantaggio col solito Murano.

Succede poco altro nella seconda frazione di gioco.

Settimana prossima al Liguori la Turris avrà uno scontro diretto contro il Foggia importantissimo in chiave salvezza.

Primo tempo

Al 1′ gol annullato alla Turris. Giannone pesca Yallow che solo davanti al portiere non sbaglia, ma l’arbitro vede un fuorigioco e annulla.

Al 5′ è partita bene la Turris. Nocerino calcia dal limite, ma Summa blocca.

Al 7′ Nicolao crossa dalla sinistra, il pallone prende una strana traiettoria e Summa è costretto ad intervenire e mandare in angolo.

Al 30′ clamorosa occasione per il Picerno. Maiorino riceve un cross basso dalla sinistra, calcia, ma Marcone salva col piede.

Secondo tempo

Al 46′ ci prova Nocerino dal limite, blocca ancora Summa.

Al 54′ Picerno pericoloso. Esposito crossa per Murano che va di testa, ma Marcone respinge.

Al 56′ la sblocca il Picerno. Pagliai serve a rimorchio Murano che calcia e batte Marcone.

Al 67′ Turris vicina al pari con Pugliese che raccoglie un pallone vagante in area dopo un’indecisione dei due centrali del Picerno, pallone però sul fondo.

Al 90′ cross pericoloso di Contessa per Yallow che viene anticipato dal portiere e a pochi passi dalla porta non riesce a ribadire in rete.