Piano di Sorrento – Furto in un distributore di carburante, nei guai 43enne

I carabinieri della stazione di Piano di Sorrento hanno arrestato per furto aggravato P.M, 43enne di Napoli già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato bloccato mentre portava via materiale da un gabbiotto installato presso un distributore di carburanti in Corso Italia.

P.M era riuscito a sottrarre circa 400 euro in monete e due borselli in tela da una cassetta di sicurezza in metallo, custodita nel locale al quale aveva forzato la porta d’ingresso.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario. Il 43enne è finito in manette ed è ora in attesa di giudizio.