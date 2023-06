18 grammi di cocaina suddiviso in 84 dosi, arrestato 41enne di San Giorgio a Cremano

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni- Barra, con il supporto dell’Unità Cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in strada Comunale Ottaviano dove hanno rinvenuto circa 18 grammi di cocaina suddivisa in 84 dosi, un bilancino di precisione, un monitor acceso che riproduceva le immagini registrate da cinque telecamere collegate ad un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) che inquadrava sia la pubblica via che l’interno dello stabile e 65 euro.

Un 41enne di San Giorgio a Cremano con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.