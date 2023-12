Petroliera norvegese diretta in Italia colpita da missile Houthi

Lo US Central Command ha confermato che un missile sparato da una zona dello Yemen controllata dai ribelli filo-iraniani Houti ha colpito una nave petroliera norvegese, la Strinda. La nave è un bastimento Chemical/Oil Products Tanker costruita nel 2006 che naviga attualmente sotto bandiera della Norvegia, luna 144 metri e larga 24. L’imbarcazione proveniva dalla Malesia ed era diretta verso il Canale di Suez e infine in Italia con un carico di olio di palma, ha dichiarato il CEO della società-operatrice della Strinda, Geir Belsnes. Il portavoce militare degli Houthi, Brig. Gen. Yahya Saree, ha rilasciato una dichiarazione video in cui, senza fornire alcuna prova, sostiene che la nave fosse diretta in Israele. Negli ultimi giorni, la milizia yemenita ha minacciato di attaccare qualsiasi imbarcazione ritenuta diretta verso o proveniente da Israele. Ciò mette potenzialmente a rischio le spedizioni di merci ed energia attraverso il Canale di Suez e allarga ulteriormente l’impatto internazionale della guerra tra Israele e Hamas a Gaza. In questo giorni gli USA, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, stanno dialogando con vari Paesi alleati sull’ipotesi di creare un pool internazionale per scortare le navi commerciali in transito nel Mar Rosso, dal quale passa il 12% del commercio mondiale e buona parte dei prodotti energetici provenienti dai Paesi produttori di petrolio nel Golfo Persiano e destinati all’Europa.