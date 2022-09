Fonte e foto Figc.it

Per Italia-Inghilterra superata quota 40.000 biglietti emessi. Mancini: “La Final Four ci darebbe gioia”

Quando le due squadre entreranno in campo il pensiero volerà ancora alla ‘Notte Magica’ di Wembley, all’esplosione di gioia di un Paese intero dopo la respinta di Donnarumma sull’ultimo rigore calciato da Saka. Domani sera allo Stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano (ore 20.45, diretta su Rai 1 – arbitra lo spagnolo Jesus Gil Manzano) non ci sarà il titolo Europeo in palio, ma Italia e Inghilterra si contenderanno comunque tre punti molto preziosi per il loro futuro in Nations League. Una sconfitta condannerebbe gli inglesi alla retrocessione in Lega B e metterebbe nei guai gli Azzurri, che con una vittoria potrebbero invece continuare a sperare nel primo posto del girone che vale l’accesso alla Final Four già raggiunta un anno fa. Per l’Inghilterra di Southgate è una prova generale in vista del Mondiale, per l’Italia di Mancini un match per recuperare consensi e autostima sei mesi dopo la sconfitta con la Macedonia.

Dopo aver sostenuto l’ultima seduta di allenamento a Coverciano, la Nazionale raggiungerà nel pomeriggio Milano. Prima di partire per il capoluogo lombardo Roberto Mancini e Leonardo Bonucci hanno incontrato la stampa italiana al Centro Tecnico Federale, una conferenza che bisseranno alle 19.15 al ‘Meazza’ di fronte ai media inglesi. “C’è entusiasmo in vista di una partita così bella e che qualcosa ci ricorda. Credo che aver vinto l’Europeo dopo 50 anni – dichiara il Ct – sia stata una cosa abbastanza importante. Siamo ancora in ballo nel gruppo di Nations League, andare alla fase finale ci darebbe gioia visto che da metà novembre a metà dicembre (durante il Mondiale, ndr) ci sarà da soffrire. Domani ci aspetta una gara molto dura contro una delle migliori squadre al mondo, piena di talenti. Servirà quello spirito di squadra che ci ha sempre contraddistinto. E poi dovremo cercare di giocare bene, giocare in maniera semplice è sempre la cosa migliore”. Le difficoltà non mancano, a cominciare dal numero sempre più ridotto di calciatori convocabili: “È un momento delicato, ci mancano diversi giocatori importanti e loro essendo a inizio stagione fisicamente stanno meglio rispetto a giugno. Il fatto di avere pochi italiani che giocano nel nostro campionato può essere un problema, ma non possiamo tornare su questo ogni volta”.

Detto che Tonali domani non sarà in campo e che salterà probabilmente anche la gara con l’Ungheria (“non si è mai allenato con noi, non penso sia recuperabile nemmeno per la partita di Budapest”), il Ct non si sbilancia su un possibile cambio di modulo: “Se cambiare il sistema di gioco assicurasse la vittoria, allora lo cambieremmo sempre. Non credo cambi molto, la nostra Nazionale ha un’identità che è quella che ci ha portato a far bene per tanto tempo. Il modulo si deve adattare al tipo di giocatori che hai: quando abbiamo costruito la squadra quattro anni fa avevamo giocatori bravi tecnicamente e dovevamo cercare di non essere troppo lunghi in campo”.

Autore del gol del pareggio che trascinò la finale ai supplementari e poi ai rigori, a Leonardo Bonucci l’Inghilterra rievoca dolci ricordi. E se a Wembley è entrato ufficialmente nella storia del calcio insieme a quell’ ‘it’s coming to Rome’ che ha fatto il giro del mondo, domani può raggiungere al quarto posto della classifica all time di presenze in azzurro Daniele De Rossi e Giorgio Chiellini, da cui ha ereditato la fascia da capitano: “Non dobbiamo dimenticare le belle emozioni che abbiamo vissuto – le parole del difensore della Juventus in conferenza stampa – credo che a questa Nazionale non manchi l’entusiasmo, anche se va amplificato con le vittorie. Servono vittorie e consapevolezza per far capire che il passo falso dovuto alla mancata qualificazione al Mondiale appartiene al passato. Vincere queste due gare ci permetterebbe di partecipare quasi certamente alla Final Four”. Il test con l’Inghilterra rappresenta un buon metro per valutare lo stato di forma degli Azzurri: “Quella di domani è una gara importante per capire a che punto siamo di questo nuovo percorso, non c’è partita migliore di questa per costruire qualcosa di importante. Dobbiamo stare attenti alle loro individualità, soprattutto nel reparto avanzato, dove hanno giocatori di grande talento che possono decidere la partita da un momento all’altro. Mi auguro che i tifosi presenti domani aiuteranno la squadra con entusiasmo e con l’orgoglio di essere italiani”.

BIGLIETTI. Cresce l’attesa per gli Azzurri a Milano, che domani sera ospiterà per la 60ª volta la Nazionale ad un anno di distanza dal match con la Spagna valido per la Final Four di Nations League. Per la sfida con l’Inghilterra è stata superata la quota di 40.000 biglietti emessi, con i tifosi che possono continuare ad acquistare i tagliandi per la partita presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Come già accaduto nelle ultime gare della Nazionale, la FIGC conferma la politica di prezzi popolari (tagliandi a partire da 10 euro) e le agevolazioni riservate alle famiglie, ai giovani e agli Over 65 (per tutte le info clicca qui).

MOMENTO DI RACCOGLIMENTO. Prima dell’inizio del match sarà osservato un momento di raccoglimento per le vittime dell’alluvione che nei giorni scorsi ha colpito le Marche e gli Azzurri scenderanno in campo con il lutto al braccio. Giocherà con il lutto al braccio anche l’Inghilterra per ricordare la Regina Elisabetta II, scomparsa l’8 settembre scorso all’età di 96 anni. All’ingresso in campo le squadre saranno accompagnate da alcuni bambini in cura presso il Centro Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino gestito dalla Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma.

FAN MATCH. La partita del ‘Meazza’ tra Italia e Inghilterra sarà preceduta dalla sfida tra le due tifoserie. I supporter italiani e inglesi si affronteranno alle ore 14 di domani presso il ‘Centro Sportivo U.S. Triestina 1946’ (via Alessandro Fleming 13, Milano).

L’elenco dei convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri (West Ham), Federico Gatti (Juventus), Luiz Felipe (Betis Siviglia), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Salvatore Esposito (Spal), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Chelsea), Tommaso Pobega (Milan), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Matteo Cancellieri (Lazio), Manolo Gabbiadini (Sampdoria), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (West Ham), Alessio Zerbin (Napoli).