Nuova Zelanda – Donna viaggiava con il suo vecchio cuore nel bagaglio a mano, arrestata in aeroporto

Jessica Manning, una paziente di 30 anni sottoposta a trapianto di cuore qualche anno fa, è stata fermata per un’ora dalla sicurezza aeroportuale mentre voleva viaggiare con un compagno di viaggio speciale in Australia, dove si stava trasferendo, il suo cuore. In giovane età, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha subito un doppio trapianto di cuore e fegato. Ha prima donato il suo vecchio cuore alla scienza, poi lo ha recuperato e lo ha tenuto a casa in un sacchetto di plastica.”In Nuova Zelanda, a causa della cultura Maori, credono fermamente che dovresti creare il tuo corpo nel modo in cui Dio ti ha creato, così abbiamo la possibilità di preservare i nostri organi “, spiega l’insegnante al New Zealand Herald. Per questo ha deciso di raccoglierlo e portarlo con sé a Melbourne per seppellirlo nella sua proprietà e piantarvi sopra un albero. Ma all’arrivo all’aeroporto della Nuova Zelanda, un membro del personale di sicurezza ha scoperto il suo vecchio cuore nel bagaglio a mano. Quest’ultimo le ha detto che stava prendendo precauzioni e voleva assicurarsi che lei non introducesse una potenziale nuova malattia nel Paese. Dopo aver spiegato la sua situazione e la sua anamnesi allo staff e dopo le verifiche, Jessica ha potuto finalmente viaggiare con il cuore in borsetta. “Ce l’ho adesso ed è al sicuro nel mio guardaroba. Sono felice che tutto sia andato a posto e che ho potuto continuare il mio viaggio, e ho ancora il mio vecchio cuore con me “, dice entusiasta.