Ercolano – Tragedia in località Punta Quattro Venti, trovato 70enne morto in mare

Nella mattinata odierna il personale della Capitaneria di porto di Torre del Greco, i Carabinieri della Tenenza di Ercolano, la Polizia locale ed il personale del 118 sono intervenuti, in località Punta Quattro Venti per il recupero di un cadavere.

La salma di C.D. di anni 70 residente ad Ercolano recuperata dal personale della Guardia Costiera, intervenuto sia da terra che da mare, è stata trasportata, su disposizione del magistrato operante presso il 2° Policlinico di Napoli.

Si coglie l’occasione per ricordare che per le emergenze in mare è possibile contattare il numero blu “1530”.