Nola – Controlli della polizia in città, identificate 10 persone e controllati 7 esercizi commerciali

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Nola e personale della Polizia Municipale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone della “movida” del Comune di Nola e, in particolare, nelle piazze Duomo e Giordano Bruno, in corso Tommaso Vitale e via Giordano Bruno.

Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 10 persone e controllato 7 esercizi commerciali.