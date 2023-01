Napoli – Esplode colpi con pistola a salve sul balcone di casa, denunciato 48enne

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Ferrara per una segnalazione di colpi di arma da fuoco.

Gli operatori, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal richiedente il quale ha indicato loro l’appartamento da cui aveva notato un uomo sparare; i poliziotti lo hanno controllato trovandolo in possesso di una pistola a salve cal.8 mod. “Bruni”.

Un 48enne napoletano è stato denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose mentre la pistola è stata sequestrata.