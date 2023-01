Nigeria – Banditi assaligono una chiesa, rapito catechista

Un gruppo di banditi ha rapito un catechista nella chiesa cattolica di Santa Monica, Ikulu-Pari, a Chawai Chiefdom, nello stato di Kaduna, centro-nord della Nigeria. Probabilmente l’obiettivo del commando era il parroco della parrocchia. Gli assalitori hanno sparato in aria, setacciando gli edifici del complesso parrocchiale, la chiesa, la scuola e la residenza del parroco alla ricerca del sacerdote, che non era però nel villaggio. Così è stato portato via un catechista.