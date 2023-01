Allarme bomba su aereo Ryanair dalla Polonia

Un thriller in corso ieri, dopo che un aereo dalla Polonia ha segnalato una bomba e si è diretto verso l’aeroporto di Atene “Eleftherios Venizelos”, dove è atterrato alle 17:45, scortato da F-16 greci. Secondo le prime informazioni si tratta di un Boeing 737 della Ryanair con 192 passeggeri, proveniente dalla Polonia, mentre subito dopo la segnalazione alle autorità è scattato l’allarme all’aeroporto di Atene e sono state avviate tutte le procedure necessarie. Due caccia F-16 sono immediatamente decollati e lo hanno scortato sino all’aeroporto di Atene. Una volta atterrato in un’area appositamente predisposta dell’aeroporto greco e fatti evacuare i passeggeri sbarcati uno per uno e senza bagaglio, sono in corso i controlli da parte degli artificieri saliti a bordo dell’aeromobile di tutti gli ambienti. Le informazioni su una bomba, come riportato da ERT, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, esistevano dal momento in cui è decollato e poi è stato lanciato l’allarme al quartier generale della NATO. Agli aerei da combattimento ungheresi e agli F-16 greci è stato immediatamente ordinato di scortarlo.