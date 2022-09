Napoli – Vomero: denunciato un parcheggiatore abusivo

Stamattina gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, hanno denunciato in via Ottavio Caiazzo un 58enne napoletano con precedenti di polizia poiché sorpreso nuovamente a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo e, contestualmente, gli hanno notificato un ordine di allontanamento.

Inoltre, lo hanno sanzionato per mancanza dei requisiti di esercizio delle attività commerciali perché sorpreso, altresì, a vendere calzini.