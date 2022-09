Napoli – Ponticelli: denunciato uno spacciatore

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Lombardi Vera hanno visto un auto con a bordo due persone avvicinarsi a due uomini e, poco dopo, hanno notato il passeggero del veicolo ricevere un involucro da uno dei due in cambio di una banconota.

I quattro, alla vista dei poliziotti, si sono dati alla fuga ma gli operatori sono riusciti a bloccare uno dei due spacciatori trovandolo in possesso di 4 involucri contenenti circa 0,7 grammi di cocaina e due carte Postamat RDC (reddito di cittadinanza) delle quali non ha saputo giustificare la provenienza.

Un 38enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione.