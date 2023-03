Napoli – Vicoletto Belledonne: sanzionata un’attività commerciale

Lunedì sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno controllato un’attività commerciale in vicoletto Belledonne a Chiaia dove hanno riscontrato la presenza di un mixer collegato ad un pc e ad una cassa acustica; pertanto, hanno sanzionato amministrativamente la conduttrice pro tempore per violazione del nulla osta di impatto acustico e poiché sprovvista di apposita autorizzazione allo svolgimento di feste da ballo in luogo pubblico o aperto al pubblico.