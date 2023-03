Ercolano – Ruba valori bollati in un box, arrestato un uomo

Stanotte gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Resina angolo Emilio Bossa, hanno notato due uomini con due sacchi neri a tracolla; questi ultimi, alla loro vista, si sono dati alla fuga per eludere il controllo.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato uno di essi trovandolo in possesso di diversi album da collezione di valori bollati; inoltre, hanno accertato che lo stesso li aveva asportati poco prima da un box di corso Resina.

L’altro fuggitivo, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

A.S., 37enne di Ercolano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato mentre la refurtiva è stata restituita al proprietario.