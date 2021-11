Fonte sscnapoli.it

Napoli – Verona 1-1, Spalletti: “Potevamo fare di più, ma merito al Verona che è una squadra difficile da affrontare”

“Potevamo e dovevamo fare di più, ma va dato merito al Verona”. Luciano Spalletti commenta così il match contro i veneti finito in pareggio al Maradona.

“ Bisognava avere più qualità e maggiore concretezza. Squadre come il Verona sono molto difficili da affrontare. Bisognava essere più rapidi in fase offensiva e avere maggiore velocità negli uno-due”.

“Mi dispiace non aver vinto soprattutto per gli ultras azzurri, però non è facile riuscire sempre a cogliere il risultato pieno. Il calcio va interpretato attraverso le prestazioni. Le nostre sono sempre state di spessore, stasera è mancato qualcosa ma la squadra si è sempre dimostrata compatta”.