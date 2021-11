Napoli – Verona 1-1, le pagelle: non basta un super Di Lorenzo, male l’attacco

OSPINA 6: bella parata ad inizio gara su Caprari, per il resto non viene chiamato molto in causa. Incolpevole sul gol di Simeone. Reattivo

DI LORENZO 7: si conferma in stato di grazia. Sigla il gol del pari al culmine di uno dei suoi tanti inserimenti. Macina km sulla fascia. Scatenato

RRAHMANI 6: tutto sommato tiene bene un brutto cliente come Simeone, anche se sul gol lo anticipa. Non sfigura, pulito nelle chiusure. Preparato

JUAN JESUS 6: tiene bene la posizione, nessuna sbavatura particolare. Cresce a livello di condizione fisica. Arcigno

MARIO RUI 5,5: si vede poco in fase di spinta, dal suo lato sfonda Barak che avvia l’azione del vantaggio scaligero. Distratto

ANGUISSA 6: meno incisivo del solito ma non mancano sgroppate importanti. Non ha vita facile ma tiene botta. Lottatore (dall’86’ MERTENS s.v.)

FABIAN RUIZ 5,5: l’assist per il gol di Di Lorenzo unico lampo di una serata non semplice. Fatica al cospetto di un Verona molto organizzato. Imbrigliato

ZIELINSKI 5: dopo le ultime buone prestazioni stasera torna al di sotto dei suoi standard. Non trova spazio tra le linee, nessuna giocata di rilievo. Spento (dal 62′ ELMAS 5,5: non riesce ad incidere più di tanto. Provoca il rosso a Bessa ma combina poco. Fermo)

POLITANO 5: prova a sfondare ma quasi sempre gli sbarrano la strada. Non gli riesce la solita giocata ad accentrarsi e calciare in porta. Bloccato (dal 62′ LOZANO 5,5: ci si aspettava maggiore incisività negli ultimi sedici metri. Trova pochi spazi, si muove tanto ma con scarso successo. Inconcludente)

OSIMHEN 5,5: colpisce un palo nel primo tempo ma per il resto non riesce a rendersi molto pericoloso. Il Verona non gli concede la profondità e fatica a sfondare. Arginato (dal 91′ PETAGNA s.v.)

INSIGNE 5,5: in ombra come il resto dei compagni d’attacco. Non si accende, poche le giocate di qualità per dare una marcia in più alla manovra. Opaco (dall’86’ OUNAS s.v.)