Napoli – Union Berlino 1-1, le pagelle: Politano implacabile, ottimo Mario Rui

MERET 6: grandissima parata nell”azione del gol tedesco, peccato che la respinta finisce sui piedi di Fofana che mette in rete. Sfortunato

DI LORENZO 6: si fa vedere molto in sovrapposizione, lascia qualche spazio di troppo alle sue spalle ma nel complesso disputa una buona gara. Continuo

RRAHMANI 6: non ha colpe individuali sul gol, copre bene dimostrandosi pulito e attento nelle chiusure. Costante

NATAN 6: colpisce un palo clamoroso di testa, più un errore di squadra il gol tedesco. Tiene bene. Roccioso

MARIO RUI 6,5: con lui in campo dall’out di sinistra arrivano tanti palloni interessanti, come quello del gol di Politano. Regista arretrato (dal 76′ OLIVERA s.v.)

ZIELINSKI 5,5: non la sua migliore partita. Prova la giocata con scarsi risultati, si vede molto poco negli inserimenti. Opaco (dal 91′ CAJUSTE s.v.)

LOBOTKA 6: non trova molti varchi per aprire il gioco, tocca comunque tanti palloni. Metronomo (dal 76′ SIMEONE s.v.)

ANGUISSA 6: sigla il gol poi annullato dal Var, garantisce quantità e dinamismo. Presente

POLITANO 6,5: va in gol in maniera fortunosa, si dimostra il più in forma dei suoi con tante sterzate ed iniziative personali. Implacabile (dall’87’ LINDSTROM s.v.)

KVARA 6: prova sempre a saltare l’uomo mettendo pressione costante alla retroguardia tedesca. Fallisce un’ottima chance nel finale. Reattivo

RASPADORI 5,5: pochi palloni giocabili, spesso isolato e servito male. Abbandonato