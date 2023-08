Napoli – Un viaggio nella storia musicale: Il Museo Caruso nel cuore del Palazzo Reale

di Cristina Basso

Al Palazzo Reale di Napoli l’attesa continua con l’evento “Un sabato da Re”, che offre un’apertura serale eccezionale dalle 20:00 alle 24:00 (ultimo ingresso alle 23:00) a un costo accessibile di soli 3,00 euro.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 12 agosto, serata in cui i visitatori avranno l’opportunità di immergersi nella storia della musica, visitando, con lo stesso biglietto di ingresso, anche il Museo Caruso. Il Museo, di recente inaugurazione, dedicato allo straordinario tenore Enrico, Caruso, presenta, nella maestosa sala Dorica, uno spazio che offre al visitatore un’esperienza immersiva in 3D fatta di animazioni e installazioni multimediali dedicate al cinema e alla musica.

Il museo permanente, curato da Laura Valente, è concepito come un viaggio alla scoperta della figura di Enrico Caruso, intesa non solo come eccezionale esponente del canto lirico, ma come precursore di una celebrità moderna, che ha formato e influenzato moltissimi tra gli artisti più significativi della storia della musica. Il museo celebra la figura di Caruso in un duplice contesto: come omaggio necessario che colma una lacuna nella nostra comprensione storica e come affermazione orgogliosa della cultura italiana e partenopea. L’arte di Caruso incarna la potenza di un marchio che lega l’Italia all’eccellenza di artisti unici, e il suo status di “più grande cantante mai esistito” rimane ineguagliato.

Al centro dell’installazione, in cui spiccano spartiti autografati, dischi e acquerelli, vi è il ricchissimo patrimonio dell’Associazione Museo Enrico Caruso e il Centro Studi Carusiani di Milano, con la collezione di cimeli e incisioni originali.

Il prossimo 12 agosto l’Appartamento di Etichetta sarà aperto dalle 20:00 alle 24:00, con l’ultimo ingresso alle 23:00. Il Museo Caruso seguirà lo stesso orario, ma chiuderà alle 22:30, con l’ultimo ingresso alle 21:30.