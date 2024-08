Napoli – Modena 0-0 (4-3 dcr), le pagelle: Meret decisivo, male gli attaccanti

MERET 8: non viene chiamato a particolari interventi durante i 90 minuti, sale in cattedra ai rigori parandone due per spingere gli azzurri ai sedicesimi. Protagonista

DI LORENZO 6: non soffre più di tanto in ripiegamento, si sgancia con continuità in sovrapposizione. Costante

RRAHMAMI 6: blocca alcune situazioni potenzialmente pericolose in campo aperto, per il resto serata tranquilla. Solido

BUONGIORNO 6: presidia bene la zona, alza la linea quando gli azzurri sono chiamati a spingere. Pulito negli interventi. Efficace

MAZZOCCHI 6: spinge molto, tanta corsa e profondità per allargare le maglie del Modena. Prova anche la conclusione personale. Ficcante (dal 74′ NGONGE s.v.)

ANGUISSA 6: ferma sul nascere le ripartenze ospiti, tanta quantità ma meno presenza negli ultimi sedici metri. Argine

LOBOTKA 6: fa girare palla con velocità ma non sempre trova i varchi giusti. Alza il baricentro per sbottonare il fortino modenese. Ordinato

SPINAZZOLA 6: molto propositivo, attacca sempre la profondità mettendo qualche buon pallone in area. Non manca qualche sbavatura ma nel complesso regge. Arrembante (dal 74′ OLIVERA s.v.)

POLITANO 5: poco pericoloso, tanto movimento ma scarsa incisività negli ultimi sedici metri. Abulico (dall’87’ CHEDDIRA 5: entra per calciare il rigore ma la sua conclusione è una telefonata per Gagno. Sciagurato)

KVARA 5,5: ci prova sempre ma viene imbrigliato molto bene. Sbatte spesso sul muro modenese. Bene dal dischetto ma da lui ci si aspetta sempre di più. Standby

RASPADORI 5: troppo isolato da punta centrale, finisce per essere inghiottito tra i difensori avversari. Non la gara adatta alle sue caratteristiche. Oscurato (dal 64′ SIMEONE 6: conferisce centimetri e presenza in area avversaria. Dialoga bene con i compagni di reparto, ci mette la solita grinta anche dal dischetto. Possente)